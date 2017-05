L1 : Lyon 1-1 Nice (mi-tps)

A la mi-temps, l’Olympique Lyonnais n’est pas récompensé de sa domination en étant tenu en échec par Nice (1-1) dans ce match sans enjeu comptant pour la dernière journée de Ligue 1.

Poussés par un Parc OL bien rempli et bruyant, les Gones imposaient rapidement leur domination et s’installaient dans le camp des Aiglons qui ne parvenaient pas à se dégager. Sur l’une des premières occasions de la partie, l’OL trouvait la faille grâce à un but contre son camp de Le Marchand qui déviait dans ses propres filets un centre de Depay, auteur d’une belle accélération (1-0, 10e).

En difficulté, les visiteurs profitaient pourtant d’une sortie totalement ratée de Lopes pour égaliser par le remuant Donis qui marquait dans le but vide (1-1, 15e) puisque le gardien portugais était resté au sol après un contact avec le Grec… Malgré ce coup du sort, les hommes de Bruno Genesio continuaient à faire le jeu et à porter le danger devant le but de Cardinale mais sans trouver la faille. En quête d’un doublé pour atteindre la barre des 100 buts en L1 avant de quitter l’OL, Lacazette va devoir se montrer plus tranchant dans la surface adverse pour sa dernière apparition avec son club formateur.