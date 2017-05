L1 : Rennes 0-1 Monaco (mi-tps)

Dans un match sans enjeu, Monaco fête son titre en menant sur la pelouse de Rennes (1-0).

Les Monégasques ont eu les premières occasions en début de rencontre avec une tête de Fabinho repoussée par Costil et un autre tir dangereux du Brésilien qui manquait de peu le cadre. Si Rennes a réagit sur un tir non cadré d'Hunou, l'ASM restait la plus dangereuse avec de nouvelles occasions de Germain et Mbappé, auteur d'un gros raté. Et finalement, Fabinho était opportuniste pour reprendre un tir de Germain repoussé par Costil et ouvrir le score (0-1, 44e).