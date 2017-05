PHOTOS : les maillots 2017-2018 de Guingamp

Avant d'affronter Metz ce samedi (21h) à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1, Guingamp a dévoilé ses maillots pour la saison 2017-2018. Le club breton reste fidèle à ses couleurs traditionnelles avec un maillot domicile rouge et noir, et un maillot extérieur blanc et noir.

Les maillots 2017-2018 de Guingamp