L1 : Toulouse-Dijon, les compos

A l'occasion de la 38e journée de Ligue 1, Toulouse reçoit Dijon, impliqué dans la course pour le maintien, ce samedi (21h) au Stadium Municipal. Pour cette rencontre, le technicien toulousain Pascal Dupraz est privé de Blin et Delort, blessés, ainsi que Lafont, Diop et Michelin, partis avec l'équipe de France U20. En face, l'entraîneur dijonnais Olivier Dall'Oglio doit faire avec les absences de Rüfli, Chafik et Abeid, blessés. Reynet est forfait de dernière minute. Voici la composition des deux équipes.

Toulouse : Goicoechea - Amian, Yago, Jullien, Moubandjé - Jean, Trejo (c), Somalia, Durmaz - Toivonen, Braithwaite (c).

Dijon : Leroy - Haddadi, Loties, Varrault (c), Rosier - Sammaritano, Amalfitano, Balmont, Lees-Melou - Tavares, Diony.