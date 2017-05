VIDEO : les adieux de Lahm et X. Alonso

A l'occasion de la victoire du Bayern Munich contre Fribourg (4-1) ce samedi, lors de la dernière journée de Bundesliga, Philipp Lahm (33 ans, 26 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison) et Xabi Alonso (35 ans, 27 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison) disputaient le dernier match de leur carrière. Les deux hommes ont été chaleureusement ovationnés lors de leur sortie du terrain durant la rencontre.

Lahm a disputé 702 matchs toutes compétitions confondues en clubs et avec la sélection de l'Allemagne. Il a notamment remporté la Ligue des Champions, huit championnats d'Allemagne, six Coupes d'Allemagne et la Coupe du monde 2014. Le compteur de Xabi Alonso, passé par la Real Sociedad, Eibar, Liverpool et le Real Madrid, s'arrête 716 matchs en clubs et 114 sélections avec l'Espagne. L'Espagnol a remporté deux fois la Ligue de Champions, une Coupe du monde (2010), deux Championnats d'Europe (2012 et 2014), trois championnats d'Allemagne ou encore un championnat d'Espagne. Deux carrières incroyables !