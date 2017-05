Man Utd : Mourinho veut Matic

Assuré de terminer à la 6e place en Premier League, Manchester United a réalisé un championnat assez décevant. Heureusement, la finale de la Ligue Europa face à l'Ajax Amsterdam, le 24 mai, peut permettre aux Red Devils de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine en cas de succès. En attendant, José Mourinho prépare son mercato.

Selon le Manchester Evening News, l'entraîneur mancunien a ciblé sa priorité au milieu de terrain. Si les noms de Blaise Matuidi (PSG) et Tiémoué Bakayoko (Monaco) notamment ont circulé du côté d'Old Trafford, la priorité se nomme Nemanja Matic (28 ans, 35 matchs et 1 but en Premier League cette saison). Un dossier compliqué puisque Chelsea pourrait refuser de lâcher un élément indispensable cette saison, et il n'est pas sûr que le Serbe, lié jusqu'en 2019, souhaite quitter le champion d'Angleterre.