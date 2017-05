All. : le Bayern finit bien, Dortmund a lutté

La 34e et dernière journée de Bundesliga se disputait ce samedi après-midi. Le Bayern Munich, sacré depuis plusieurs semaines, a terminé sur un succès 4-1 face à Fribourg grâce à Robben, Vidal, Ribery et Kimmich. Il s'agissait du dernier match des désormais retraités Philipp Lahm et Xabi Alonso.

Dans le même temps, Dortmund s'est imposé difficilement contre le Werder Brême (4-3). Mené 1-0 après 7 minutes de jeu, le Borussia a repris l'avantage grâce à Reus et Aubameyang. L'Allemand et le Gabonais ont ensuite marqué sur penalties en fin de match alors que les visiteurs menaient à nouveau 3-2 suite à des buts de Bartels et Kruse.

Ce succès permet au BVB d'assurer sa 3e place directement qualificative pour la phase de poules de la Ligue des Champions, alors que Hoffenheim (4e) a concédé le nul face à Augsbourg (0-0). En bas de tableau, Wolfsburg, battu par Hambourg, termine 16e et disputera les barrages.