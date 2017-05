PSG : Berta, un contrat vraiment incroyable !

PSG : Berta, un contrat vraiment incroyabl e ! « Par Damien Da Silva - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désigné comme la priorité du Paris Saint-Germain pour occuper le poste de directeur sportif, Andrea Berta se rapproche très sérieusement du club de la capitale ! En effet, d'après les informations du quotidien ibérique AS, le dirigeant italien va quitter l'Atletico Madrid et aurait annoncé sa décision à l'entraîneur Diego Simeone vendredi. Toujours selon le média espagnol, qui se base sur des médias français, Berta va signer avec le PSG pour un salaire annuel totalement dingue, estimé à 14 millions d'euros ! Une offre absolument incroyable, qui semble même farfelue étant donné par exemple les émoluments de l'entraîneur Unai Emery (5 millions par an). Si ce chiffre paraît assez loufoque, l'intérêt du PSG reste réel. En tout cas, Paris a également dû accepter la demande du directeur sportif d'obtenir les pleins pouvoirs dans son domaine si son arrivée se confirme. AS annonce Berta au PSG pour 14 millions d'euros par an !



