L1 : Paris SG-Caen, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 38e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Caen, qui joue sa survie, ce samedi (21h) au Parc des Princes. Assuré de terminer à la 2e place, le club de la capitale va tenter de terminer sa saison en beauté devant son public même si le coach parisien Unai Emery sera privé de Thiago Silva, Kurzawa, Meunier et Verratti, tous à l'infirmerie. Dans le même temps, Ben Arfa n'a pas été retenu. En face, le technicien normand Patrice Garande effectue ce déplacement sans Yahia, Da Silva, Seube, Adéoti, Bazile, Louis et Santini, blessés. Voici la composition probable des deux équipes. Paris SG : Trapp - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Rabiot, Thiago Motta (c), Matuidi - Di Maria, Cavani, Draxler. Caen : Vercoutre - Genevois, Ben Youssef, Diomandé - Guilbert, Delaplace, Féret (c), Makengo, Imorou - Karamoh, Rodelin.

News lue par 2105 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+