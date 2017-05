L1 : Lyon-Nice, les compos probables « Par Damien Da Silva - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Voici un choc qui n'aura aucune importance au classement ! Assurés de terminer 4e et 3e, l'Olympique Lyonnais et l'OGC Nice s'affrontent dans un match de prestige au Parc OL ce samedi (21h) pour le compte de la 38e journée de Ligue 1. Pour cette partie, l'entraîneur rhodanien Bruno Génésio devra faire sans Rafael et Ghezzal, blessé, puis Tousart, parti avec l'équipe de France U20. En face, le coach des Aiglons Lucien Favre effectue ce déplacement sans Dante, suspendu, puis sans Baysse, Obbadi, Cyprien, Eysseric, Pléa et Balotelli, tous à l'infirmerie. Voici la composition probable des deux équipes. Lyon : Lopes - Jallet, Nkoulou, Diakhaby, Morel - Gonalons (c), Tolisso - Valbuena, Fekir, Depay - Lacazette. Nice : Cardinale - Souquet, Le Marchand, Sarr - Pereira, Koziello, Seri (c), Dalbert - Marcel, Donis, Belhanda.

News lue par 1433 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+