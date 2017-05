Real : l’anecdote de Varane avec Zidane

Dans un entretien accordé à la chaîne officielle du Real Madrid, Raphaël Varane (24 ans, 22 matchs et 1 but en Liga cette saison) est revenu sur son premier échange avec Zinédine Zidane en 2011. Alors que le champion du monde 1998 l’appelait en personne pour l’attirer en Espagne, l’ancien joueur du Racing Club de Lens avait eu une drôle de réaction.

"J’étais au lycée et Zizou m'appelle, s’est souvenu le défenseur central. J’ai répondu sans vraiment savoir qui parlait. Il m'a parlé et m'a dit que ce n'était pas une blague, que c'était bien lui. J'ai dit : 'qui c'est ?' Et j’ai reconnu la voix. J’avais honte. J'étais tellement surpris que je lui ai demandé de me rappeler plus tard en prétextant que j’étais occupé."

Heureusement que Zidane n’est pas susceptible...