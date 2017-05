EdF : Modeste s'estime au niveau « Par Eric Bethsy - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Troisième meilleur buteur de Bundesliga, l’attaquant du FC Cologne Anthony Modeste (29 ans, 33 matchs et 25 buts en championnat cette saison) espère un jour atteindre l’équipe de France. D’autant que l’ancien Bordelais ne s’estime pas inférieur à des internationaux comme Olivier Giroud, Kevin Gameiro ou Alexandre Lacazette. "Je ne me suis jamais senti moins bon, a confié le natif de Cannes au journal L’Equipe. On a tous eu des parcours différents. Et à chaque fois qu'un coach m'a fait confiance, j'ai toujours marqué des buts. (...) Moi, j'essaie de faire du mieux possible. Si c'est suffisant tant mieux, sinon j'essaierai de faire encore mieux." Intéressé par la Chine, Modeste aura du mal à convaincre le sélectionneur Didier Deschamps s’il s’installe sur le continent asiatique. Intéressé par la Chine, Modeste aura du mal à convaincre le sélectionneur Didier Deschamps s’il s’installe sur le continent asiatique.

News lue par 3283 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+