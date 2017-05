Nice : Dante prévient Balotelli « Par Eric Bethsy - Le 20/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de sa meilleure saison en termes de statistiques, Mario Balotelli (26 ans, 23 matchs et 15 buts en L1) devrait tout de même quitter l’OGC Nice cet été. En cause, le salaire de l’attaquant italien incompatible avec les finances du club azuréen. Mais avant de prendre une décision définitive, l’ancien joueur de Liverpool a reçu les conseils de son coéquipier Dante (33 ans, 33 matchs en L1 cette saison). "Je lui ai expliqué qu'il ne faut pas qu'il se loupe, a raconté le défenseur central dans les colonnes de L’Equipe. S'il décide de changer, il prend un risque. On croise tous les doigts pour que l'histoire de Mario se termine de la plus belle façon possible." Pour éviter de se tromper, "Super Mario" n’a qu’à jeter un œil à la situation d’Hatem Ben Arfa à Paris… Pour éviter de se tromper, "Super Mario" n’a qu’à jeter un œil à la situation d’Hatem Ben Arfa à Paris…

News lue par 8350 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+