L2 : le Red Star descend, Orléans en barrage

Battu par Nïmes (1-2) ce vendredi lors de la 38e journée de Ligue 2, Laval, 20e, était d'ores et déjà condamné à une relégation en National. Battu par Auxerre (0-1), le Red Star, 19e, connaît le même sort et évoluera en 3e division l'an prochain. Surclassé par Le Havre (1-4), Orléans termine cet exercice à la 18e position et disputera les barrage face au Paris FC, 3e de National, avec un match aller le 23 mai (20h45) et une manche retour le 28 mai (18h).

Les résultats de la soirée : AC Ajaccio 3-2 Tours, Auxerre 1-0 Red Star, Brest 6-2 Gaz. Ajaccio, Clermont 1-0 Valenciennes, Laval 1-2 Nîmes, Le Havre 4-1 Orléans, Lens 3-1 Niort, Reims 1-2 Amiens, Sochaux 2-3 Troyes, Strasbourg 2-1 Bourg en Bresse.