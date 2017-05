OM : Eyraud parle de Gomis et Vainqueur « Par Damien Da Silva - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêtés respectivement par l'AS Roma et Swansea, le milieu William Vainqueur (28 ans, 28 matchs en L1 cette saison) et l'attaquant Bafétimbi Gomis (31 ans, 30 matchs et 19 buts en L1 cette saison) ont réalisé de belles performances sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Pour Maritima, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a évoqué ces deux dossiers. "On discute avec eux, je pense qu’ils ont chacun eu une saison tout à fait intéressante. La saison de Bafé Gomis est exceptionnelle, il a une bonne mentalité, c’est un leader. Il a l’état d’esprit du gagneur et on a besoin de joueurs de ce profil-là. Quant à William, c’est un besogneux, quelqu’un qui travaille, qui est apprécié par les supporteurs. Il a aussi montré une volonté de s’inscrire dans le projet donc on verra bien où mèneront les discussions", a confié le dirigeant olympien. Reste à savoir si l'OM parviendra à conserver les deux hommes... Reste à savoir si l'OM parviendra à conserver les deux hommes...

