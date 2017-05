OM : Eyraud déplore des bêtises sur le mercato

Pour le véritable lancement du projet ambitieux mené par Frank McCourt, l'Olympique de Marseille sera attendu au tournant lors du prochain mercato d'été. Mais à l'occasion d'un entretien accordé à Maritima, le président phocéen Jacques-Henri Eyraud a fustigé certaines rumeurs concernant l'OM.

"Le prochain mercato ça sera un moment important, on va essayer de renforcer l’équipe. Je suis assez stupéfait par les rumeurs, les bruits, les bêtises qui sont dites sur nos plans, sur ce que l’on veut accomplir. On va essayer de le faire le plus intelligemment possible. On a des contraintes, nous ne sommes pas le Qatar ni les Emirats Arabes Unis, mais on y va avec des moyens en essayant de faire pour le mieux", a précisé le dirigeant marseillais.

Une façon de calmer les attentes des supporters olympiens, qui attendent avec une grande impatience le mercato.