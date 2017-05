Lyon : Aulas a déjeuné avec Gonalons

Début mai, le milieu de Lyon Maxime Gonalons (28 ans, 29 matchs et 1 but en L1 cette saison), en fin de contrat en juin 2018, a fait savoir qu'il n'écartait pas de partir pour un club plus ambitieux. En colère après cette sortie, le président rhodanien Jean-Michel Aulas avait sérieusement recadré son capitaine (voir ici) et les relations étaient très tendues entre les deux parties.

Ce vendredi, Gonalons et Aulas ont déjeuné ensemble à la brasserie Bocuse du Parc OL d'après les informations de la radio RMC. Si le contenu des échanges entre les deux hommes n'a pas été dévoilé, ce rendez-vous témoigne de la volonté des deux camps de calmer le jeu.