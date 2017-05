PSG : T. Motta annonce son envie

Partira, partira pas ? En fin de contrat, Thiago Motta (34 ans, 29 matchs en L1 cette saison) n'a toujours pas prolongé au Paris Saint-Germain. Alors que plusieurs joueurs parisiens espèrent que l'Italien restera cet été, le principal intéressé a exprimé son envie concernant son futur.

"Je suis très heureux de tout ce qu’on a fait ensemble et j’ai envie de pouvoir continuer à participer à ce projet très ambitieux du Paris Saint-Germain, a confié Motta dans un entretien accordé à France Bleu et Goal. Depuis que j’ai commencé à jouer au football, je suis passé par des grands clubs, mais je ne me suis jamais senti comme je me sens aujourd’hui au Paris Saint-Germain. Ça me donne beaucoup d’envie et de tranquillité."

Le PSG pourrait lui proposer un nouveau contrat d'une année supplémentaire.