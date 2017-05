Man Utd : Mourinho et le "problème" de Pogba « Par Romain Rigaux - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté par Manchester United l'été dernier, Paul Pogba (24 ans, 29 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) n'a pas émerveillé tout le monde en Angleterre cette saison. Si le milieu de terrain français a tout de même réalisé de belles prestations, José Mourinho estime que l'analyse de sa saison est influencée par le prix de son transfert (105 M€ + 5 M€ de bonus). "Je crois que le problème pour Pogba a été l'étiquette, le prix collé sur son dos avec le transfert. J'espère que l'année prochaine il ne sera plus le transfert le plus cher et que la pression ira sur quelqu'un d'autre. Car si son transfert avait été moins élevé, tout le monde aurait dit : 'Quel achat !'. Mais tout le monde attend des performances en lien avec l'incroyable montant de son transfert et cela entraîne de la pression et des analyses qui ne sont pas justes parfois. Il s'est toujours sacrifié pour l'équipe", a expliqué le coach des Red Devils dans des propos relayés par L'Equipe. Au vu des montants astronomiques annoncés, il n'est pas impossible que le record de Pogba soit battu cet été. Au vu des montants astronomiques annoncés, il n'est pas impossible que le record de Pogba soit battu cet été.

