PHOTO : le maillot 2017-2018 du Milan AC

Comme la plupart des clubs, le Milan AC profite de la fin de saison pour présenter son futur maillot domicile du prochain exercice 2017-2018. Les clubs italiens étant fidèles à la tradition, la formation lombarde évoluera donc avec son maillot rouge et noir. On notera tout de même le retour à des bandes plus larges et également présentes sur les manches, entièrement noires cette saison.

Le maillot domicile 2017-2018 du Milan AC