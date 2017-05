Tottenham : Pochettino encense Kane « Par Youcef Touaitia - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un quadruplé retentissant à Leicester (6-1) jeudi, lors du match en retard de la 34e journée de Premier League, l'attaquant Harry Kane (23 ans, 29 matchs et 26 buts en Premier League cette saison) a de nouveau impressionné avec Tottenham. Pour son entraîneur, Mauricio Pochettino, l'Anglais est un des meilleurs à son poste. "Harry Kane est notre atout numéro un. Il est l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, mais il est vrai, pour être juste avec lui et toute l'équipe, que nous avons réalisé un très bon effort collectif durant toute la saison. On est fier de Harry. Aujourd'hui, il a été fantastique en marquant quatre buts", a indiqué l'Argentin en conférence de presse. Quatre réalisations qui permettent à Kane de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs de Premier League avec 26 unités, devant Romelu Lukaku (24 buts) et Alexis Sanchez (23 buts). Quatre réalisations qui permettent à Kane de prendre la tête du classement des meilleurs buteurs de Premier League avec 26 unités, devant Romelu Lukaku (24 buts) et Alexis Sanchez (23 buts).

