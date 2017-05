Lyon : trois joueurs pistés par Valence

Après une saison compliquée, le FC Valence souhaite se renforcer considérablement cet été. Selon Superdeporte, le club espagnol surveille de près trois joueurs de l'Olympique Lyonnais : Emanuel Mammana (21 ans, 17 matchs et 1 but en L1 cette saison), Maxime Gonalons (28 ans, 29 matchs et 1 but en L1 cette saison) et Rachid Ghezzal (25 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison).

Si un transfert du défenseur central, déjà ciblé par le champion d'Espagne 2004, semble difficile dans l'immédiat, en revanche, l'actuel 12e de Liga a toutes ses chances pour le Français, proche d'un départ, et l'Algérien, en fin de contrat le mois prochain.