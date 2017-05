EdF : Dugarry s'exprime sur le cas Benzema

De nouveau écarté pour les prochaines rencontres de l'équipe de France, l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) s'éloigne un peu plus des Bleus. Pour Christophe Dugarry, il sera compliqué de revoir le buteur du Real Madrid en sélection tant que Didier Deschamps reste en poste.

"Je considère que c’est une explication on ne peut plus claire. J’aurais aimé que Didier Deschamps la fasse directement avec Benzema plutôt que par médias interposés. Mais Benzema se sert également des médias et des réseaux sociaux pour parler à Deschamps... Maintenant, les choses sont claires. On n’est pas près de revoir Karim Benzema en équipe de France", a analysé le consultant sur les ondes de RMC.