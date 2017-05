EdF : Weah vole au secours de Benzema « Par Youcef Touaitia - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Toujours écarté par Didier Deschamps en équipe de France, l'attaquant Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) dispose de très nombreux soutiens. Parmi ceux-ci, l'ex-gloire du Paris Saint-Germain et de l'AS Monaco, George Weah. "Je ne sais pas ce que les gens pensent de Karim Benzema mais pour moi c'est un joueur complet, très intelligent, très humble, collectif, a confié le Libérien sur les ondes de RFI. C'est quelqu'un de très bien et que j'aime. Lorsque le Real Madrid joue, mon joueur, c'est Karim Benzema. Avec tout ce que Benzema a fait pour la sélection française, je pense qu'il mérite d'y retourner. Il faut discuter et en parler avec lui. C'est très important, car c'est un grand joueur." Touché par cet hommage, le Madrilène a remercié le Ballon d'Or 1995 sur Twitter. Touché par cet hommage, le Madrilène a remercié le Ballon d'Or 1995 sur Twitter.

