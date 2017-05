Monaco : Trezeguet conseille Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une seconde partie de saison exceptionnelle, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 28 matchs et 15 buts en L1 cette saison) est un des grands artisans du titre de l’AS Monaco en Ligue 1. Une ascension phénoménale pour le natif de Bondy, qui a été conseillé par son illustre prédécesseur au sein du club princier, David Trezeguet. "Je crois qu’il doit s’affirmer encore. À Monaco, il y a eu le cas récent de Martial, il a quitté Monaco pour aller à Manchester United et ça été beaucoup plus difficile. Quand on quitte la France pour un championnat au niveau beaucoup plus élevé, on connaît des difficultés. C’est un exemple très clair. Mbappé, on est tous conscient qu’il a les qualités, mais peut-être faire encore une année, ça peut être quelque chose de bien pour lui, pour l’AS Monaco, pour l’équipe de France", a confié l’ancien attaquant pour L’Equipe. Réussir une bonne saison à Monaco et découvrir de nouveaux horizons après la Coupe du monde 2018, voilà une trajectoire qui pourrait s’avérer judicieuse pour Mbappé. Réussir une bonne saison à Monaco et découvrir de nouveaux horizons après la Coupe du monde 2018, voilà une trajectoire qui pourrait s’avérer judicieuse pour Mbappé.

News lue par 14187 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+