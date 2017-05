Chelsea : l'OM se positionne pour Zouma !

Chelsea : l'OM se positionne pour Zoum a ! « Par Romain Rigaux - Le 19/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sacré champion d'Angleterre avec Chelsea, où il n'est que remplaçant, Kurt Zouma (22 ans, 9 apparitions en Premier League cette saison) pourrait être prêté cet été afin d'obtenir plus de temps de jeu et retrouver son meilleur niveau. Victime d'une grave blessure au genou droit en février 2016, le défenseur français a besoin de retrouver un statut de titulaire pour enchaîner les matchs et espérer s'imposer chez les Blues, qui sont toujours convaincus de ses qualités et ne souhaitent pas le vendre. Ainsi, L'Equipe nous apprend ce vendredi que l'Olympique de Marseille s'est positionné pour obtenir le prêt de l'ancien Stéphanois. Une option intéressante pour Chelsea, sûr d'envoyer son joueur dans un championnat qu'il connait bien et où il n'aurait pas besoin d'un long temps d'adaptation. Pour Zouma, il s'agirait aussi d'une bonne occasion de se montrer en vue de la Coupe du monde 2018. L'OM n'est pas seul sur le coup puisque l'Inter Milan et Valence sont également intéressés. L'OM n'est pas seul sur le coup puisque l'Inter Milan et Valence sont également intéressés.

