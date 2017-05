Bel. : Anderlecht champion !

Victorieux sur la pelouse de Charleroi (3-1) ce jeudi, lors de la 9e et avant-dernière journée des play-off à six équipes, Anderlecht s'est adjugé le 34e titre de champion de Belgique de son histoire. Pourtant menés après un but de Bedia (26e), les Mauves ont renversé la vapeur par Teodorczyk (59e, 81e) et Bruno (87e).