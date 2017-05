Bayern : Xabi Alonso a un grand regret... « Par Youcef Touaitia - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme Philipp Lahm, le milieu de terrain du Bayern Munich Xabi Alonso (35 ans, 26 matchs et 3 buts en Bundesliga cette saison) mettra un terme à son énorme carrière de footballeur ce samedi (15h30), pour la réception de Fribourg lors de la 34e et dernière journée de Bundesliga. Vainqueur de la Ligue des Champions à deux reprises (2005 et 2014), champion d'Europe avec la Roja (2008 et 2012) mais aussi champion du monde (2010), l'Espagnol a néanmoins un grand regret. "Ne pas gagner la Premier League avec Liverpool est l'un de mes plus grands regrets car nous avons gagné la Ligue des Champions, le Cup et la Supercoupe, tout... Mais pas la Premier League", a commenté l'ancien Red dans un entretien accordé à Marca. Steven Gerrard ne dira pas le contraire. Steven Gerrard ne dira pas le contraire.

