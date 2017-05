Monaco : Falcao vers une prolongation ?

Monaco : Falcao vers une prolongatio n ? « Par Youcef Touaitia - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres, Monaco entend bien faire le nécessaire pour conserver son autre leader d'attaque, Radamel Falcao (31 ans, 29 matchs et 21 buts en L1 cette saison). Auteur d'une superbe saison, le Colombien pourrait bien poursuivre son aventure au sein du club princier, avec lequel il est sous contrat jusqu'en juin 2018. "Nous allons proposer à Falcao une prolongation de contrat, a indiqué le vice-président Vadim Vasilyev sur les ondes de RMC. J’aimerais bien qu’il reste sous les couleurs monégasques la saison prochaine. Et là chez nous, on a remis Falcao dans les meilleures conditions, et je suis très fier pour lui." Après avoir reçu des offres importantes de la Chine l'hiver dernier, Falcao décidera-t-il de rester avec l'ASM ? Après avoir reçu des offres importantes de la Chine l'hiver dernier, Falcao décidera-t-il de rester avec l'ASM ?

