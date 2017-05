Monaco : V. Vasilyev - "aucun bon de sortie"

Au lendemain de l'obtention du titre de champion de France, Monaco se penche déjà sur la prochaine saison. Alors que de très nombreux joueurs sont convoités à l'étranger, le vice-président Vadim Vasilyev s'est exprimé à ce sujet. S'il ne ferme pas la porte à des départs, aucun Monégasque ne dispose d'un bon de sortie pour le moment.

"Vu notre modèle, il va y avoir quelques départs. Je n’ai pas encore discuté avec les joueurs mais il paraît logique de parler avec ceux qui sont là depuis plusieurs saisons, a confié le dirigeant russe sur les ondes de RMC. On n’a pas fixé un nombre de joueurs qui pourront partir. On a gagné le titre et atteint les demi-finales de Ligue des Champions car on ne pensait pas aux départs. Aucun joueur n’a de bon de sortie. Aucun joueur n’est venu me voir pour me demander de partir. Je travaille déjà sur les arrivées."

Voilà qui a le mérite d'être clair.