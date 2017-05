PSG : amer, Motta félicite Monaco

Après quatre ans de règne sans partage, le Paris Saint-Germain a cédé son titre de champion de France à l'AS Monaco. Une déception pour le milieu de terrain parisien Thiago Motta (34 ans, 29 matchs en L1 cette saison), critique à l'égard des performances de son équipe, qui n'a pas manqué de féliciter la formation princière.

"Bien sûr que ça fait mal. La victoire de Monaco, c'est notre défaite, surtout dans un championnat équilibré. Mais je pense que l'équipe monégasque a fait preuve de régularité, ce que l'on a pas eu. Surtout en début de saison. Monaco a été l'équipe la plus forte et la plus régulière durant toute la saison. Ils ont mérité leur trophée et de notre côté on les félicite", a souligné l'Italien sur les ondes de France Bleu.

Un constat très lucide de Motta.