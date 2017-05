Rennes : Costil s'en va (officiel)

En fin de contrat le mois prochain, le gardien Benoit Costil (29 ans, 37 matchs en L1 cette saison) a confirmé son départ de Rennes. Arrivé en 2011 en provenance de Sedan, l'international tricolore a annoncé la nouvelle sur le site officiel du club breton.

"J’étais dans une situation de fin de contrat et j’ai annoncé il y a peu de temps au Président que je quitterai le club à l’issue de la saison. Ça me fait quelque chose forcément. Ce ne sont pas des décisions que l’on prend facilement. J’ai défendu fièrement les couleurs du club. J’ai connu beaucoup de choses, pas toujours faciles mais c’est dans ces moments que l’on s’attache encore plus au club. Le Président a eu une bonne réaction et ça m’a soulagé", a confié Costil.

Sauf énorme surprise, le natif de Caen prendra la succession de Cédric Carrasso à Bordeaux ().