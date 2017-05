EdF : Deschamps avertit Areola « Par Youcef Touaitia - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré des prestations catastrophiques avec le Paris Saint-Germain à la fin de l'année 2016, le gardien Alphonse Areola (24 ans, 15 matchs en L1 cette saison) a été convoqué par le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, pour affronter le Paraguay (2 juin) et l'Angleterre (13 juin) lors de matchs amicaux, mais aussi la Suède (9 juin) à l'occasion des éliminatoires pour le Mondial 2018. Mais que le Parisien ne s'y trompe pas : il devra jouer régulièrement la saison prochaine s'il souhaite rester dans le groupe. "Alphonse a eu une période où il était titulaire. Là, il joue moins même s’il joue les matchs de Coupe de France. J’espère qu’il jouera la finale (contre Angers, le 27 mai, ndlr). Après, il va falloir qu’il fasse un choix sportif pour la saison prochaine. Le plus important c’est de jouer", a averti le patron de la sélection tricolore en conférence de presse. Dans l'immédiat, on imagine mal comment Areola pourrait retrouver une place de titulaire à Paris. Un départ semble donc nécessaire si l'ancien Bastiais souhaite conserver sa place en sélection. Dans l'immédiat, on imagine mal comment Areola pourrait retrouver une place de titulaire à Paris. Un départ semble donc nécessaire si l'ancien Bastiais souhaite conserver sa place en sélection.

