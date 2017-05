EdF (U20) : Lopez, Garcia ne comprend pas... Par Damien Da Silva - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Non-sélectionné en équipe de France U20 pour le Mondial 2017 en Corée du Sud, organisé du 20 mai au 11 juin, le milieu offensif Maxime Lopez (19 ans, 29 matchs et 3 buts en L1 cette saison) n'a pas été libéré par l'Olympique de Marseille en raison de la dernière journée de Ligue 1 samedi (21h) face à Bastia. En face, l'ailier corse Allan Saint-Maximin (20 ans, 33 matchs et 3 buts en L1 cette saison) sera présent et partira ensuite rejoindre les Bleuets. Une solution proposée par Rudi Garcia pour Lopez, mais refusée par la FFF... "Saint-Maximin finalement présent ? C'est exactement ce que j'avais proposé pour Maxime Lopez, qu'il puisse jouer le dernier match puis partir. (...) Il faut demander aux autorités pourquoi ce n'était pas possible, je ne sais pas", a déploré l'entraîneur de l'OM en conférence de presse ce jeudi. Une très bonne question puisque Lopez aurait pu apporter énormément à cette équipe... Une très bonne question puisque Lopez aurait pu apporter énormément à cette équipe...

