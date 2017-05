OM : Sanson impatient pour cet été... « Par Damien Da Silva - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté cet hiver par l'Olympique de Marseille en provenance de Montpellier, le milieu de terrain Morgan Sanson (22 ans, 16 matchs et 1 but en L1 cette saison) s'est parfaitement imposé au sein du club phocéen. Ambitieux pour l'avenir, le jeune talent français s'est montré impatient de découvrir les mouvements réalisés par son équipe lors du prochain mercato d'été. "On sait qu'il y a du beau monde qui va arriver cet été. On a hâte de voir ça, on verra bien", a déclaré avec un grand sourire Sanson devant les médias ce jeudi. Pour le véritable lancement du projet de Frank McCourt, Marseille devrait réaliser un recrutement important pour améliorer son effectif. Pour le véritable lancement du projet de Frank McCourt, Marseille devrait réaliser un recrutement important pour améliorer son effectif.

News lue par 3238 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+