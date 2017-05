Esp : qui sera en LDC et en Europa League ?

Esp : qui sera en LDC et en Europa Leagu e ? « Par Damien Da Silva - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avant la dernière journée du championnat d'Espagne ce week-end, Maxifoot vous propose de faire un point sur la situation actuelle pour les qualifications européennes. Si le Real Madrid a besoin d'un point pour s'assurer le titre, le club dirigé par Zinédine Zidane, le FC Barcelone et l'Atletico Madrid sont assurés de terminer sur le podium et donc de disputer la phase de poules de la Ligue des Champions. Définitivement 4e, le FC Séville jouera les barrages de la C1.



Pour l'Europa League, ils sont trois équipes en 1 point pour actuellement 2 billets ! Mais si le FC Barcelone remporte la Coupe du Roi face à Alavès, ils seront tous les trois qualifiés pour la C3. Ainsi, Le 5e (Villarreal, 64 pts) et 6e (Ath. Bilbao, 63 pts) seront alors directement qualifiés pour les poules de l'EL, puis le 7e (Real Sociedad, 62 pts) pour le 3eme tour de qualification. Par contre si le Barça s'incline, Alavès validera son billet pour l'EL, le 7e pleurera et le 6e se contentera du 3e tour de qualification...



Liga : Résultats, buteurs, classements... Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Real Madrid 90 37 28 6 3 104 41 +63 2 FC Barcelone 87 37 27 6 4 112 35 +77 3 Atl. Madrid 75 37 22 9 6 67 26 +41 4 FC Seville 69 37 20 9 8 64 49 +15 5 Villarreal 64 37 18 10 9 53 32 +21 6 Athletic Bilbao 63 37 19 6 12 52 40 +12 7 Real Sociedad 63 37 19 6 12 57 51 +6 8 Eibar 54 37 15 9 13 54 47 +7 9 Alaves 54 37 14 12 11 40 42 -2 10 Espanyol Barcelone 53 37 14 11 12 47 49 -2 11 Malaga 46 37 12 10 15 49 53 -4 12 FC Valence 46 37 13 7 17 55 62 -7 13 Celta Vigo 44 37 13 5 19 51 67 -16 14 UD Las Palmas 39 37 10 9 18 53 71 -18 15 Betis Séville 38 37 10 8 19 39 62 -23 16 CD Leganés 34 37 8 10 19 35 54 -19 17 La Corogne 33 37 7 12 18 40 61 -21 18 Sporting Gijon 30 37 7 9 21 40 70 -30 19 Osasuna 22 37 4 10 23 40 89 -49 20 Grenade 20 37 4 8 25 29 80 -51

