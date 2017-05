Ang : qui sera en LDC et en Europa League ?

Ang : qui sera en LDC et en Europa Leagu e ? « Par Damien Da Silva - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dimanche, le championnat d'Angleterre va se terminer et Maxifoot vous propose de réaliser un point sur la situation actuelle pour les qualifications européennes. Respectivement 1er et 2e, Chelsea et Tottenham sont qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Actuellement 3e, Manchester City paraît bien parti pour y accéder en comptant 2 points d'avance sur son premier poursuivant avant un déplacement à Watford (16e).



Justement 4e, Liverpool se retrouve en position de disputer un match de barrage pour se qualifier en C1. Sous la menace d'Arsenal, 5e et assuré de disputer au minimum les poules de l'Europa League, à un point, les Reds ont encore un infime espoir de dépasser les Citizens : il faudra cartonner à domicile contre Middlesbrough (19e) pour améliorer la différence de buts et espérer que City ne gagne pas.



Ensuite, la 6e place, occupée assurément par Manchester United, est qualificative pour l'Europa League puisque les finalistes de la FA Cup (Chelsea et Arsenal) sont déjà qualifiés pour une compétition européenne. Mais attention, les Red Devils peuvent encore disputer directement la C1 en remportant la finale de la C3 face à l'Ajax (à noter que dans ce cas-là, 5 clubs anglais seront en LdC et 2 en EL). Et enfin, Everton, 7e, disputera dans tous les cas le 3eme tour de qualification de l'Europa League.



Premier League : Résultats, buteurs, classements... Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Chelsea 90 37 29 3 5 80 32 +48 2 Tottenham 80 36 24 8 4 73 24 +49 3 Manchester City 75 37 22 9 6 75 39 +36 4 Liverpool 73 37 21 10 6 75 42 +33 5 Arsenal 72 37 22 6 9 74 43 +31 6 Manchester Utd 66 37 17 15 5 52 29 +23 7 Everton 61 37 17 10 10 61 41 +20 8 Southampton 46 37 12 10 15 41 47 -6 9 West Bromwich 45 37 12 9 16 42 49 -7 10 Bournemouth 45 37 12 9 16 54 66 -12 11 Leicester City 43 36 12 7 17 46 56 -10 12 West Ham 42 37 11 9 17 45 63 -18 13 Crystal Palace 41 37 12 5 20 50 61 -11 14 Stoke City 41 37 10 11 16 40 56 -16 15 Burnley 40 37 11 7 19 38 53 -15 16 Watford 40 37 11 7 19 40 63 -23 17 Swansea City 38 37 11 5 21 43 69 -26 18 Hull City 34 37 9 7 21 36 73 -37 19 Middlesbrough 28 37 5 13 19 27 50 -23 20 Sunderland 24 37 6 6 25 28 64 -36

