L1 : le point pour les places européennes !

Samedi, le championnat de France va livrer son verdict ! Avant cette dernière journée, Maxifoot vous propose de faire un point sur la situation actuelle pour les qualifications européennes. Au niveau du podium, Monaco et le Paris Saint-Germain sont directement qualifiés pour la phase de poules de la Ligue des Champions, alors que Nice devra jouer le 3eme tour de qualification et un éventuel barrage pour y accéder.



Actuellement 4e et 5e, Lyon et Marseille sont pour le moment reversés au 3e tour de qualification pour L'Europa League. Mais attention, Bordeaux peut encore rattraper l'OM et peut même aussi se qualifier pour la C3 en restant 6e. En effet, cette place sera également qualificative si le PSG remporte la Coupe de France face à Angers. Dans ce scénario, Lyon retrouverait directement la phase de poules de la C3. Autant dire que le PSG sera soutenu face au SCO !



Ligue 1 : Résultats, buteurs, classements...

Pos Equipe Pts J G N P Bp Bc Diff 1 Monaco 92 37 29 5 3 104 29 +75 2 Paris SG 86 37 27 5 5 82 26 +56 3 Nice 77 37 22 11 4 60 33 +27 4 Lyon 66 37 21 3 13 74 45 +29 5 Marseille 59 37 16 11 10 56 41 +15 6 Bordeaux 58 37 15 13 9 52 42 +10 7 Nantes 51 37 14 9 14 40 51 -11 8 St Etienne 50 37 12 14 11 40 39 +1 9 Rennes 50 37 12 14 11 34 39 -5 10 Guingamp 47 37 13 8 16 45 53 -8 11 Toulouse 43 37 10 13 14 37 41 -4 12 Lille 43 37 12 7 18 37 47 -10 13 Angers 43 37 12 7 18 38 49 -11 14 Metz 43 37 11 10 16 39 71 -32 15 Montpellier 39 37 10 9 18 48 64 -16 16 Dijon 36 37 8 12 17 46 58 -12 17 Caen 36 37 10 6 21 35 64 -29 18 Lorient 35 37 10 5 22 43 69 -26 19 Bastia 34 37 8 10 19 29 53 -24 20 Nancy 32 37 8 8 21 26 51 -25