EdF : Lacazette, Deschamps se justifie « Par Damien Da Silva - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour affronter le Paraguay (2 juin) et l'Angleterre (13 juin) lors de matchs amicaux, puis aussi la Suède (9 juin) à l'occasion des éliminatoires pour le Mondial 2018, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a décidé de rappeler l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Alexandre Lacazette (25 ans, 10 sélections et 1 but), absent depuis octobre 2015. Une décision logique pour le technicien tricolore. "J'ai choisi Alexandre car il marque des buts et il continuera à en marquer. Il montre beaucoup d'agressivité et d'envie. Evidemment il fait partie de ce groupe France. A lui de mettre à profit le temps de jeu qu'il aura", a précisé Deschamps. Dans le groupe des Bleus, Lacazette a pris la place occupée par Kevin Gameiro. Dans le groupe des Bleus, Lacazette a pris la place occupée par Kevin Gameiro.

News lue par 6193 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+