Nantes : Bammou et Djidji prolongent (off.)

Après une belle seconde partie de saison sous les ordres de l'entraîneur Sergio Conceiçao, le FC Nantes a décidé de s'assurer les présences de Koffi Djidji (24 ans, 27 matchs en L1 cette saison) et de Yacine Bammou (25 ans, 31 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Ce jeudi, le défenseur central et l'attaquant ont respectivement prolongé jusqu'en juin 2021 et juin 2022. Une belle récompense pour deux hommes importants dans l'effectif du Portugais.