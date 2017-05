EdF : la liste avec Zouma et Lacazette !

EdF : la liste avec Zouma et Lacazett e ! « Par Damien Da Silva - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce jeudi, le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a dévoilé une liste de 26 joueurs pour affronter le Paraguay (2 juin) et l'Angleterre (13 juin) lors de matchs amicaux, mais aussi la Suède (9 juin) à l'occasion des éliminatoires pour le Mondial 2018. Un groupe sans surprise avec les convocations confirmées de Kylian Mbappé, Florian Thauvin, Corentin Tolisso et Benjamin Mendy. A noter tout de même les retours du défenseur Kurt Zouma et de l'attaquant Alexandre Lacazette. La liste des 26 Bleus : Gardiens : Alphonse Areola (PSG), Benoit Costil (Rennes), Hugo Lloris (Tottenham). Défenseurs : Lucas Digne (FC Barcelone), Christophe Jallet (Lyon), Presnel Kimpembe (PSG), Laurent Koscielny (Arsenal), Benjamin Mendy (Monaco), Djibril Sidibé (Monaco), Samuel Umtiti (FC Barcelone), Raphaël Varane (Real Madrid), Kurt Zouma (Chelsea) Milieux : N'Golo Kanté (Chelsea), Blaise Matuidi (PSG), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (PSG), Moussa Sissoko (Tottenham), Corentin Tolisso (Lyon). Attaquants : Ousmane Dembélé (Dortmund), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Lyon), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille). : Ousmane Dembélé (Dortmund), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Alexandre Lacazette (Lyon), Thomas Lemar (Monaco), Kylian Mbappé (Monaco), Dimitri Payet (Marseille), Florian Thauvin (Marseille).

News lue par 5336 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+