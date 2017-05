Monaco : Mbappé impressionne même Maldini « Par Romain Lantheaume - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En l’espace de quelques mois, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 43 matchs et 26 buts toutes compétitions cette saison) a ébloui la scène européenne avec l’AS Monaco. Grâce à ses performances hors du commun, le Tricolore a même charmé un défenseur de légende Paolo Maldini ! "Je l’ai vu jouer et il est impressionnant. Sa vitesse mais aussi son aisance devant le but sont vraiment incroyables. Il est très jeune mais c’est vraiment incroyable qu’il puisse jouer avec cette continuité à ce niveau-là", a souligné le recordman de matchs disputés avec le Milan AC (902) sur les ondes de RMC. "Je ne l’ai vu jouer pour la première fois que l’année dernière au championnat d'Europe des moins de 19 ans et il était imprenable. C’était contre l’Italie, un match incroyable. Et, petit à petit, il a montré tout le temps en championnat et en Ligue des Champions qu’il ne souffre pas de la pression. Il a montré que c’était un joueur de caractère." Après les éloges des joueurs de la Juventus Turin (voir ici), Mbappé confirme qu’il a la cote au pays du catenaccio ! "Je ne l’ai vu jouer pour la première fois que l’année dernière au championnat d'Europe des moins de 19 ans et il était imprenable. C’était contre l’Italie, un match incroyable. Et, petit à petit, il a montré tout le temps en championnat et en Ligue des Champions qu’il ne souffre pas de la pression. Il a montré que c’était un joueur de caractère." Après les éloges des joueurs de la Juventus Turin (), Mbappé confirme qu’il a la cote au pays du catenaccio !

