Tottenham : Pochettino scelle son avenir Par Romain Lantheaume - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très courtisé après avoir fait de Tottenham, dauphin de Chelsea, l’une des équipes les plus séduisantes de Premier League, l’entraîneur Mauricio Pochettino ne compte pas quitter les Spurs ! "Il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs, mais je me suis engagé avec le club, a assuré l’Argentin en conférence de presse. Il n'y a pas de raison de partir. Il n'y a pas de clause de rachat dans mon contrat et je resterai ici la saison prochaine. Je serai là le 3 juillet pour la reprise, ne vous inquiétez pas." Le nom de l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, sous contrat à Londres jusqu’en 2021, circulait notamment du côté du FC Barcelone et de l’Inter Milan. Le nom de l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain, sous contrat à Londres jusqu’en 2021, circulait notamment du côté du FC Barcelone et de l’Inter Milan.

News lue par 590 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+