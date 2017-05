Bordeaux : l'agent de Malcom fait une annonce « Par Romain Lantheaume - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Au cours des dernières semaines, l’ailier de Bordeaux Malcom (20 ans, 36 matchs et 7 buts en L1 cette saison) et son entourage n’ont eu de cesse d’adresser des appels du pied à divers prétendants (Monaco, FC Séville, des clubs italiens). Pourtant, à l’approche du mercato, l’agent du Brésilien Fernando Garcia a changé son fusil d’épaule. "On ne va pas partir pour partir. L'idée est de rester encore une saison pour qu'il s'affirme encore un peu plus, a lancé le représentant dans les colonnes de L’Equipe. Quand tu t'imposes en L1, tu peux jouer partout après. À moins d'une proposition énorme, pour nous comme pour le club, on reste à Bordeaux !" Voilà une annonce qui devrait ravir les dirigeants aquitains, désireux de compter encore sur leur élément, sous contrat jusqu’en 2020, la saison prochaine. Voilà une annonce qui devrait ravir les dirigeants aquitains, désireux de compter encore sur leur élément, sous contrat jusqu’en 2020, la saison prochaine.

