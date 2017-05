Monaco : Mbappé, Vasilyev fait le point « Par Romain Lantheaume - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Révélation européenne de la seconde partie de saison, Kylian Mbappé (18 ans, 28 matchs et 15 buts en L1 cette saison) voit notamment son nom circuler du côté du Real Madrid. Mais pour le vice-président de l’AS Monaco Vadim Vasilyev, la priorité consiste bien sûr à conserver son jeune attaquant. "Tout se passe bien avec Kylian. On va faire le point avec lui après la fin de la saison, mais l'intention est qu'il reste. On va tout faire pour le garder, a promis le Russe sur Canal +. Ça dépend du club mais aussi de la volonté du joueur et j'espère qu'il fera le bon choix de rester chez nous. Je n'ai discuté avec aucun club, parce qu'il faut d'abord discuter avec le joueur, pas avec les clubs." Ces dernières semaines, il a été question de plusieurs offres estimées à 80-85 millions d’euros, notamment en provenance de Manchester United. Mais l’ASM les a évidemment refusées... Ces dernières semaines, il a été question de plusieurs offres estimées à 80-85 millions d’euros, notamment en provenance de Manchester United. Mais l’ASM les a évidemment refusées...

