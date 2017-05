Monaco : Mbappé, le pronostic du Prince Albert !

Monaco : Mbappé, le pronostic du Prince Alber t ! « Par Romain Lantheaume - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans l’euphorie du titre de champion de France décroché mercredi, le Prince Albert de Monaco s’est exprimé au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé (18 ans, 28 matchs et 15 buts en L1 cette saison). Alors que tous les cadors européens courtisent l’attaquant de l’AS Monaco après sa seconde partie de saison exceptionnelle, le souverain s’est voulu optimiste. "Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a envie de rester. Et je ne pense pas trahir de secret en disant que son père aussi a envie qu'il reste, a lancé le dirigeant au micro de Canal +. Il peut toujours y avoir des changements de dernière minute que je ne connais pas, mais pour l'instant, il sera encore à l'AS Monaco l'année prochaine." Maintenant que la saison touche à sa fin, Mbappé devrait prendre le temps de réfléchir à son avenir et annoncer sa décision au cours des prochaines semaines. Maintenant que la saison touche à sa fin, Mbappé devrait prendre le temps de réfléchir à son avenir et annoncer sa décision au cours des prochaines semaines.

