Monaco : Bernardo Silva heureux à l'ASM, mais... « Par Romain Lantheaume - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une superbe saison avec l'AS Monaco, l'ailier Bernardo Silva (22 ans, 36 matchs et 8 buts en L1 cette saison) attise l'intérêt des cadors européens à l'approche de l'été. Tandis que le Bayern Munich et le Real Madrid figurent notamment parmi ses prétendants, le feu follet portugais se serait rapproché de Manchester United (voir ici). Interrogé sur son avenir à l'issue du titre de champion de France décroché mercredi, le Lusitanien n'a fermé aucune porte. "J'ai lu les journaux, mais pour l'instant il n'y a rien de concret. J'ai déjà dit que je me sentais bien à Monaco, mais tout est possible", a pris soin de souligner le Monégasque. Sous contrat jusqu'en 2020, l'ancien joueur de Benfica dispose d'un bon de sortie cet été et l'ASM espérerait toucher un jackpot de 80 millions d'euros en cas de départ. Sous contrat jusqu'en 2020, l'ancien joueur de Benfica dispose d'un bon de sortie cet été et l'ASM espérerait toucher un jackpot de 80 millions d'euros en cas de départ.

News lue par 6030 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+