ASSE : l'EAG ferme la porte pour Kombouaré

En quête d'un successeur à l'entraîneur Christophe Galtier pour la saison prochaine, l'AS Saint-Etienne a fait d'Antoine Kombouaré, en poste à Guingamp, sa priorité. Sauf que le coach de 53 ans se trouve bien loin du Forez... Alors que L'Equipe annonçait mercredi des négociations entre les deux clubs (voir ici), l'EAG a fermement démenti tout contact par la voix de son président Bertrand Desplat, catégorique sur ce dossier.

"La porte est fermée. Antoine ira au bout de son contrat. Si Saint-Étienne cherche à entamer des discussions officielles, ça sera un non catégorique, a prévenu le dirigeant dans les colonnes du quotidien sportif. De toute façon, Antoine n'est pas comme ça. Il est heureux ici et on est très heureux avec lui. Moi, je suis fan de Wayne Rooney et ce n'est pas pour autant qu'il viendra à Guingamp."

A priori, les dirigeants stéphanois vont donc devoir s'orienter vers d'autres pistes que celle menant au Kanak, lié pour deux ans encore au club breton.