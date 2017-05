Monaco : Mbappé l'avait promis à sa mère !

Monaco : Mbappé l'avait promis à sa mèr e ! « Par Romain Lantheaume - Le 18/05/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une seconde partie de saison exceptionnelle, l’attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 28 matchs et 15 buts en L1 cette saison) a joué un rôle important dans le titre de champion de France décroché mercredi par l’AS Monaco. A l’issue du sacre, le Tricolore a d’ailleurs effectué une drôle de révélation : il avait promis à sa mère de remporter la Ligue 1 dès le début de l'exercice ! "Après la victoire en Gambardella (la saison dernière), ma mère m'avait dit : 'C'est bien beau, mais ça, c'est avec les enfants'. Je lui avais répondu: 'Regarde, donne-moi un an et je ferai la même avec les adultes', a raconté le natif de Bondy au micro de Canal+. Pour l'année prochaine, je lui promets une meilleure saison encore. Il faut toujours mettre la barre haut, sinon on ne progresse pas." Reste à savoir si le jeune prodige compte effectuer cette saison "meilleure encore" en Principauté ou ailleurs… Reste à savoir si le jeune prodige compte effectuer cette saison "meilleure encore" en Principauté ou ailleurs…

