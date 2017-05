Monaco : V. Germain - "amplement mérité"

Le semblant de suspense qu'il restait a pris fin ce mercredi. Ils n'avaient besoin que d'un point pour être officiellement sacrés champions de France. Les Monégasques ont fait encore mieux en dominant Saint-Etienne 2-0. Un titre vraiment mérité pour Valère Germain (27 ans, 35 matchs et 10 buts en L1 cette saison).

"Personnellement et collectivement on a fait une superbe saison. C’est amplement mérité je pense. On avait à cœur de remporter une belle victoire pour la dernière à domicile. Il faut féliciter tout le groupe et tout le stade qui a été magnifique ce soir", a réagi l'attaquant monégasque.